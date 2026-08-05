Волочкова обвинила дочь Ариадну в намерении прервать династию: «Она имеет глупость»

Семейные истории звезд порой оказываются не менее драматичными, чем их сценические судьбы. На этот раз в центре внимания — отношения балерины Анастасии Волочковой с единственной дочерью Ариадной. 50‑летняя артистка не скрывает своего разочарования из‑за решения девушки сменить фамилию после замужества. Для Волочковой этот шаг стал не просто формальностью, а ударом по идее сохранения семейной династии.

Ариадна долгое время носила фамилию матери и тем самым, как казалось Анастасии, поддерживала преемственность. Однако после свадьбы девушка отказалась от нее в пользу фамилии супруга — Григорян. Волочкова не стала скрывать эмоций и резко высказалась о поступке дочери:

«Она имеет глупость, на мой взгляд, полнейшую. После свадьбы своей, которую я же ей в Петербурге подарила, взяла фамилию своего мужа, Григорян. Она теперь Ариадна Григорян. Мне очень жаль, потому что я хотела, чтобы эта династия продолжалась», — призналась артистка в разговоре « Пятым каналом ».

Сама Анастасия с гордостью сохраняет фамилию отца — Юрия Волочкова, мастера спорта СССР по настольному теннису. При этом личная история семьи полна непростых моментов. 78‑летний Юрий 19 лет назад перенес инсульт. С тех пор мужчина почти не разговаривает и передвигается на инвалидной коляске. Недавно балерина навестила отца в Санкт‑Петербурге и с горечью отметила, что его состояние ухудшилось.