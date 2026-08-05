Волочкова обвинила дочь Ариадну в намерении прервать династию: «Она имеет глупость»
Анастасия Волочкова. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Анастасия Волочкова не может простить Ариадне смену фамилии после замужества.
Семейные истории звезд порой оказываются не менее драматичными, чем их сценические судьбы. На этот раз в центре внимания — отношения балерины Анастасии Волочковой с единственной дочерью Ариадной. 50‑летняя артистка не скрывает своего разочарования из‑за решения девушки сменить фамилию после замужества. Для Волочковой этот шаг стал не просто формальностью, а ударом по идее сохранения семейной династии.
Ариадна долгое время носила фамилию матери и тем самым, как казалось Анастасии, поддерживала преемственность. Однако после свадьбы девушка отказалась от нее в пользу фамилии супруга — Григорян. Волочкова не стала скрывать эмоций и резко высказалась о поступке дочери:
«Она имеет глупость, на мой взгляд, полнейшую. После свадьбы своей, которую я же ей в Петербурге подарила, взяла фамилию своего мужа, Григорян.
Она теперь Ариадна Григорян. Мне очень жаль, потому что я хотела, чтобы эта династия продолжалась», — призналась артистка в разговоре «Пятым каналом».
Сама Анастасия с гордостью сохраняет фамилию отца — Юрия Волочкова, мастера спорта СССР по настольному теннису. При этом личная история семьи полна непростых моментов. 78‑летний Юрий 19 лет назад перенес инсульт. С тех пор мужчина почти не разговаривает и передвигается на инвалидной коляске. Недавно балерина навестила отца в Санкт‑Петербурге и с горечью отметила, что его состояние ухудшилось.
Отношения Анастасии с дочерью тоже нельзя назвать безоблачными. Ариадна сначала жила вместе с матерью, затем переехала к отцу Игорю Вдовину и его нынешней жене — телеведущей Елене Николаевой. Год назад девушка вышла замуж, и встречи с матерью стали еще более редкими. Конфликт между ними не раз становился достоянием публики: Волочкова неоднократно жестко высказывалась о дочери и ее избраннике, а однажды даже предрекла паре скорый развод.
Эта история — наглядный пример того, как разные взгляды на семейные ценности могут отдалять даже самых близких людей. Для Анастасии фамилия — это символ рода и преемственности, тогда как Ариадна, вероятно, видит в замужестве шаг к созданию собственной семейной истории.
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