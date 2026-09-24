Волочкова о ссоре с дочкой: «Я в истерике убегала из своего дома»

Балерина Анастасия Волочкова назвала показухой недавние семейные фотографии с матерью и дочерью Ариадной, которые она публиковала летом.

По словам Волочковой, встреча с родными в Петербурге закончилась скандалом. Она приехала навестить тяжело больного отца, а заодно заехала к матери по ее же просьбе. Там же находилась Ариадна с мужем Никитой.

«Сначала все вроде было красиво, замечательно. Но на следующий день меня довели до слез, я в истерике убегала из своего дома! Я, наверное, многострадальный человек. Но я уже не верю в то, что наши отношения могут наладиться, что когда-нибудь они будут искренними. Я хотела прокатить родных на лодочке по Крюкову каналу. Это недалеко от квартиры мамы, которую я, между прочим, ей подарила. Накануне, после визита к папе, я пригласила их в ресторан — мы посидели, все было нормально. А потом начался ужас! Не хочу даже об этом рассказывать», — поделилась балерина.

Дочь Ариадна не общается с матерью и заблокировала ее в соцсетях. Волочкова призналась, что даже не знает точного адреса дочери в Петербурге и не может передать ей цветы на день рождения.

«Меня вся Россия любит больше, чем собственная дочь», — заявила она.

Причиной разлада балерина считает влияние матери, Тамары Владимировны. По ее словам, десять лет назад мать стояла у мраморной лестницы ее дома с фигой в руках и произнесла:

«Я сделаю все, чтобы твои отношения с дочерью были хуже, чем мои с тобой».

Волочкова восприняла это как проклятие.

Ариадна — единственная дочь Волочковой от бизнесмена Игоря Вдовина. В 14 лет девушка переехала к отцу и его новой жене Елене Николаевой. В 2025 году Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна. Отношения матери и дочери окончательно испортились после свадьбы — Ариадна заблокировала мать.