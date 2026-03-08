Волочкова о самом необычном подарке на 8 марта: "Успокаивал мой мозг"

Известная балерина Анастасия Волочкова раскрыла, какой подарок на 8 марта считает самым запоминающимся в своей жизни. Что интересно, это не роскошный презент от известного бизнесмена Сулеймана Керимова, которого артистка нередко упоминает в своих интервью.

А вещь, которая ассоциируется со звездами. Правда, не с теми, кто выступает на эстраде и ведет блоги с миллионной аудиторией.

Анастасия Волочкова о своем подарке: "Чтобы я улавливала, как красиво переливаются эти кристаллики"

По словам артистки, этот особенный предмет обладал для нее терапевтическим эффектом. Он помогал ей обрести внутреннее спокойствие и “успокоить мозг”.

"Самый запоминающийся подарок мне вручил мой близкий человек много лет назад. Это был калейдоскоп — очень инкрустированный, красивый, дорогущей фирмы", — отметила балерина.

Она объяснила, что подарок имел для нее особое значение. Артистка призналась, что калейдоскоп помогал ей расслабляться.

По ее словам, важна была не сама вещь, а намерение дарителя: он хотел, чтобы она находила моменты для паузы в своей насыщенной жизни и не только.

"Чтобы я улавливала, как красиво переливаются эти кристаллики, - отметила балерина. - Чтобы я таким образом успокаивала свой мозг".

