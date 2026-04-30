Волочкова намекнула на второй шанс отношений с Басковым: «Всегда был рядом»

Анастасия Волочкова признается, что в шоу-бизнесе у нее мало надежных друзей, но Николай Басков — исключение. Певец поддерживал ее материально, одалживал деньги и стал значимой фигурой для ее дочери, когда родной отец девочки практически исчез из ее жизни.

Анастасия Волочкова о Николае Баскове: «Нашу связь не разрушить, на мой взгляд»

«Когда отец моей дочери попал в секту и не видел Аришу шесть лет — встречался он с ней раз в полгода для «галочки» — Коля уделял ей больше времени, чем ее родной отец: и подарки, и визиты к нам домой. Он всегда был рядом. Нашу связь не разрушить, на мой взгляд», — сказала Волочкова в новом интервью.

Именно с Басковым Волочкова отдыхала на Мальдивах, где их застали ушлые фоторепортеры.

Звезды не стеснялись проявлений чувств, а сама балерина называла Николая страстным и интересным мужчиной. Их связь, по ее убеждению, не ослабла с годами.

Анастасия Волочкова утверждает, что ее чувства к Николаю живы до сих пор, хотя в последнее время их отношения основаны, скорее, на дружбе, нежели на романтике.

Анастасия Волочкова: «Романтические отношения у меня есть»

При этом балерина не теряет оптимизма и заявляет, что никогда не чувствует себя одинокой и по-прежнему открыта для встречи с будущим супругом.

«Если говорить о романтических отношения, то они у меня, действительно, есть всегда. Я — свободная женщина, и без романтики я просто не мыслю свою жизнь. Романтические отношения у меня есть. Но если говорить о создании союза и семьи, то мое сердце в этом случае свободно», — сказала артистка.

По мнению Анастасии, ее будущий избранник должен быть сильным и уметь брать на себя ответственность. И, конечно, не бояться масштаба ее личности и гордиться тем, что его жена – прима-балерина.

