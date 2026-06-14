Волкова после операции: «Смотрю на свои старые фото и не узнаю ту девушку»

Екатерина рассказала, что пересмотрела свои старые снимки и была поражена, насколько свежей и естественной выглядела. Вспомнив свои прежние комплексы, она назвала себя «дурочкой» и задала риторический вопрос:

«Теперь я смотрю на свои старые фото и не узнаю ту девушку. Сколько в ней света, свежести, какой-то естественной легкости. И думаю, где были мои глаза?» — написала актриса. - Поэтому я хочу обратиться к таким же молодым: остановитесь на секунду! Таких, как вы сейчас, у вас больше никогда не будет. По-настоящему здоровой внутренне и внешне. Кайфаните от себя сегодняшней. Не завтра, не после макияжа, не после десяти фильтров. Прямо сейчас. Потому что через 15 лет вы посмотрите на свои нынешние фото и скажете: «Боже, ну что ты там себе придумывала, дурочка», — написала Волкова.

44-летняя актриса не скрывает, что и сегодня не свободна от сомнений. Она признается, что любит накладывать фильтры и пользоваться современными процедурами, но убеждена: любовь к себе не должна начинаться только после них.

«Я не против накинуть фильтров, процедур и апгрейдов. Но я против идеи, что любовь к себе начинается только после них», — подчеркнула звезда.

Своим постом Волкова призвала молодых женщин ценить свою естественную красоту и не тратить годы на бесплодную борьбу с несуществующими недостатками.

Екатерина Волкова является заслуженной артисткой России (звание присвоено в 2020 году) . Широкую известность актрисе принесли роли Веры в сериале «Воронины», который выходил с 2009 по 2019 год, а также участие в проектах «Кухня», «СашаТаня», «Универ» и других.

На днях Волкова попала в больницу, где ей удалили опухоль в щитовидной железе. Актриса уже выписалась, чувствует себя хорошо и находится дома на восстановлении. Операция прошла успешно. Она планирует пройти полный курс реабилитации и вернуться к съемкам.