Водонаева вступилась за Рудову, которая не хочет жить с альфонсом: "Самодостаточная девушка"

Алена Водонаева встала на сторону Натальи Рудовой. Не так давно та заявила, что ей бы хотелось видеть рядом с собой богатого и обеспеченного мужчину, а не просто случайного альфонса.

Что говорила Рудова о бедных мужчинах

Так, на премьере фильма "Невероятные приключения Шурика" 42-летняя Рудова заявила, что ее часто зовут на свидания. Но она отказывает потенциальным кавалерам. Многие из них не подходят Наталье по статусу. Так как себя она считает "самодостаточной личностью". И ей бы хотелось, чтобы любимый зарабатывал не меньше, чем она.

"Мое сердце абсолютно свободно. Молодые и красивые парни, пишите. Альфонсов я не рассматриваю, я самодостаточная личность, я себя люблю" - заявила Рудова.

После этого она столкнулась с критикой в Сети. Многие стали писать, что актриса слишком большого о себе мнения.

"Основное требование — бабки. Уже пятый десяток и все туда же. Может ей котика завести вместо парня?" - пишет Екатерина. "А вот у меня вопрос. Где и чем она зарабатывает? Видела эпизодическую роль", - добавила Илона Бородай.

Водонаева вступилась за Рудову

После хейта со стороны поклонников за Наталью вступилась Водонаева. Она считает, что актриса имеет право желать себе лучшего, а не просто случайного мужчину, который не в состоянии оплатить ужин в ресторане.

"Почему такое огромное количество комментаторов удивляется простой истине — мужчина должен соответствовать женщине, а женщина должна соответствовать мужчине. Тем более, когда речь идет о взрослых людях. Кого, по мнению критиков, должна хотеть видеть рядом с собой красивая, взрослая, самодостаточная девушка, которая все в своей жизни сама заработала и создала? "Васю в дырявых трусах"?" — удивилась Водонаева.

Только поклонники поделились мнением, что актриса так и останется одна, если не понизит планку.

А как вы считаете, почему Рудову подвергли критике из-за слов про альфонсов?