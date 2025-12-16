Водонаева — Собчак: "У вас, Ксения, хватает смелости ходить лишь на "Натальную карту" про хаха-хихи"

Телеведущая Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Водонаева — Собчак: «У вас, Ксения, хватает смелости ходить лишь на «Натальную карту» про хаха-хихи»

Телеведущая и блогер Алена Водонаева в беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой резко высказалась о коллеге Ксении Собчак. Водонаева заявила, что никогда не согласится дать ей интервью, и объяснила это позицией по делу журналистов.

По словам Водонаевой, ее решение связано с уголовным преследованием авторов канала "Тушите свет" Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева, которые были приговорены к колонии строгого режима. Водонаева возложила ответственность за эту ситуацию на Собчак.

"Невиновные журналисты, к которым мы приехать не можем, потому что они сидят на строгаче… Эта история, за которую Ксения несет ответственность. И все помнят кадры, как она перебегала через границу. И не просто так она это делала", — заявила Водонаева.

Она отметила, что, хотя в материалах уголовного дела фигурирует не Собчак, у нее остаются вопросы к моральным качествам коллеги.

"Как человек — пошла она на фиг. Она очень нехороший человек, непорядочный", — заключила блогерша.

Ответ светской львицы последовал незамедлительно.

"Что такое настоящий успех?? Это когда, давая интервью, люди заявляют, что "никогда не дадут интервью мне", хотя ты их, собственно, и не просил об этом".

Водонаева в долгу не осталась и написала на этот пост, предположив, что у Собчак "не хватит духу" пригласить ее на интервью, где могут быть заданы неудобные вопросы.

"У вас, Ксения, хватает смелости ходить лишь на какую-нибудь "Натальную карту" про хаха-хихи. На острое интервью там, где вас спросят про сочинскую аварию и про то, как по вашей вине посадили журналистов, которые выполняли ваши поручения, вы никогда не пойдете, так как тщательно избегаете этих тем", — заключила Водонаева в соцсетях.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также