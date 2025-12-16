Водонаева — Собчак: «У вас, Ксения, хватает смелости ходить лишь на «Натальную карту» про хаха-хихи»

Телеведущая и блогер Алена Водонаева в беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой резко высказалась о коллеге Ксении Собчак. Водонаева заявила, что никогда не согласится дать ей интервью, и объяснила это позицией по делу журналистов.

По словам Водонаевой, ее решение связано с уголовным преследованием авторов канала "Тушите свет" Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева, которые были приговорены к колонии строгого режима. Водонаева возложила ответственность за эту ситуацию на Собчак.

"Невиновные журналисты, к которым мы приехать не можем, потому что они сидят на строгаче… Эта история, за которую Ксения несет ответственность. И все помнят кадры, как она перебегала через границу. И не просто так она это делала", — заявила Водонаева.

Она отметила, что, хотя в материалах уголовного дела фигурирует не Собчак, у нее остаются вопросы к моральным качествам коллеги.

"Как человек — пошла она на фиг. Она очень нехороший человек, непорядочный", — заключила блогерша.

Ответ светской львицы последовал незамедлительно.

"Что такое настоящий успех?? Это когда, давая интервью, люди заявляют, что "никогда не дадут интервью мне", хотя ты их, собственно, и не просил об этом".

Водонаева в долгу не осталась и написала на этот пост, предположив, что у Собчак "не хватит духу" пригласить ее на интервью, где могут быть заданы неудобные вопросы.