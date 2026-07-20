Водонаева призвала родителей убирать истеричных детей из общественных мест

В своем личном блоге Алена Водонаева затронула ситуацию, которая вызывает у нее раздражение — когда взрослые приводят малышей в места, где их громкие капризы и истерики становятся помехой для окружающих.

«Меня возмущает, когда родители приводят детей в места, где их истерики мешают окружающим», — заявила Водонаева.

В качестве примера телеведущая привела собственный опыт путешествий с сыном Богданом. По словам Алены, они начали летать, когда мальчику еще не было года, и она всегда старалась оперативно реагировать на его капризы и успокаивать малыша.

Однако звезда не раз становилась свидетелем того, как другие родители ведут себя в подобных ситуациях совершенно иначе и не предпринимают попыток повлиять на поведение своих детей.

Предвидя возможную негативную реакцию со стороны подписчиков, Водонаева с иронией добавила:

«Счастливые мамочки ангелочков могут сразу накидать мне… в директе. Портал в ад открыт».

Таким образом телеведущая дала понять, что не боится критики и готова к спорам на эту тему.

Напомним, что заявление об этикете в общественных местах — не единственный повод для обсуждения Алены Водонаевой в последнее время. Ранее блогер оказалась в центре скандала из-за видео с девушкой на самокате, которое некоторые пользователи восприняли как насмешку над лишним весом.

В ответ на призывы к «отмене» телеведущая резко ответила критикам, назвав их бездельниками, а свою публикацию охарактеризовала как «агрессивную пропаганду активного образа жизни».

Алена Водонаева известна своей активной публичной позицией и часто позволяет себе провокационные высказывания в адрес коллег, политиков и общественных деятелей. Воспитывает сына Богдана (2019 года рождения).

С мужем рассталась в 2023 году. Телеведущая продолжает активно вести социальные сети и регулярно делится с подписчиками своим мнением о самых разных событиях.