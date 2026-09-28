Водонаева о признаниях Самойловой: «Годами вываливаешь на продажу все святое»

Блогерша Алена Водонаева заявила, что ее зацепил не скандал с «грязными трусами», который обсуждают телеграм-каналы, а сам вопрос журналиста о том, как семья пришла к такому публичному разбирательству.

«Когда ты годами вываливаешь на продажу и на потеху публики все самое святое и дорогое, когда ты делаешь из своих родных — детей, родной матери, из себя и мужа шутов гороховых, когда ты продаешь (не спорю, это хорошие деньги) личные и сокровенные моменты мясом и кишками наружу, какого результата ты хочешь добиться? Все логично. Никого не жалко, кроме детей», — написала Водонаева.

Она подчеркнула, что ответственность за происходящее несут родители, а не публика.

«Но кто мы такие, чтобы жалеть чужих детей, у них есть родители, которые несут ответственность за все, что происходит. И когда дети вырастут, пусть сами скажут своей алчной и не очень умной матери спасибо», — добавила телеведущая.

По мнению Водонаевой, в этой семье «все друг друга стоят» — это «единый симбиоз, единый культурный и интеллектуальный уровень». Она также обратилась к аудитории:

«Страна, развлекайся под попкорн и дальше, пока цирк с радостью дает очередное представление. Все на своих местах».

Напомним, что Оксана Самойлова и Джиган развелись в апреле 2026 года после 13 лет брака. В ночь с 3 на 4 июля в их подмосковном доме произошел инцидент со стрельбой, после которого Самойлова подала иск об ограничении родительских прав бывшего мужа.

В интервью у Собчак она впервые подробно рассказала о пережитом, а ее старшая дочь Ариела призналась, что во время стрельбы провела в туалете 40 минут и что отец целился в мать ружьем.