Во время прощания с Екатериной Жемчужной случилось ЧП

7 июля Москва простилась с народной любимицей, выдающейся актрисой Екатериной Жемчужной. Театр «Ромэн», с которым была связана большая часть ее творческого пути, стал местом, где друзья, коллеги и поклонники смогли в последний раз выразить свою признательность и любовь к артистке. Церемония, наполненная светлой грустью и теплыми воспоминаниями, омрачилась неожиданным происшествием — во время прощания случилось ЧП с одним из корифеев сцены.

Проводить актрису в последний путь пришли те, кто знал и любил ее — коллеги по сцене, друзья, преданные зрители. Атмосфера в зале была пронзительно тихой: каждый хотел сохранить в памяти этот момент, отдать дань уважения таланту и человеческому теплу, которым Жемчужная щедро делилась всю жизнь.

Однако в разгар траурной церемонии произошло неприятное событие. Как сообщает MK.RU , народный артист России Николай Шишков, один из корифеев театра, поднимаясь на сцену, чтобы проститься с покойной коллегой, оступился и упал. Инцидент случился на глазах у собравшихся и на мгновение нарушил торжественную тишину.

На помощь артисту тут же бросились несколько человек. Они бережно помогли Николаю Шишкову подняться, предложили воды, чтобы он мог прийти в себя. После этого артист ненадолго присел на стул возле гроба, словно желая еще немного побыть рядом с ушедшей коллегой, собраться с мыслями и силами. Вскоре он ушел за кулисы — вероятно, чтобы немного отдохнуть и восстановить душевное равновесие.