Внук Пугачевой Пресняков заплел косички: как он выглядит теперь

Наследник известного семейства, музыкант Никита Пресняков, кардинально сменил имидж. В личном блоге внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте показал, как выглядит сейчас.

Никита Пресняков отрастил волосы и заплел их в афрокосы. А еще на его лице стала заметнее щетина.

Под фото в новом образе Никита Пресняков объявил о выходе нового трека.