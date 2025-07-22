Внук Пугачевой Пресняков заплел косички: как он выглядит теперь

Наследник известного семейства, музыкант Никита Пресняков, кардинально сменил имидж. В личном блоге внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте показал, как выглядит сейчас.
Никита Пресняков отрастил волосы и заплел их в афрокосы. А еще на его лице стала заметнее щетина.
Под фото в новом образе Никита Пресняков объявил о выходе нового трека.
"Вышел наш первый сингл группы, кавер на 'Люби меня, люби'. Мы долго бились с правами, чтобы его выпустить. Больше года. И наконецЮ выпустили", — написал Никита Пресняков.
Никита Пресняков теперь выглядит так. Фото: соцсети Никиты Преснякова
В конце 90-х эта песня была настоящим хитом. Исполняла его группа 'Отпетые мошенники'. Удастся ли Никите Преснякову повторить успех трека, еще вопрос.
Никита Пресняков уже почти три года постоянно живет в Америке. В США у Никиты Преснякова дела идут не очень хорошо. Его музыка не очень востребована за океаном.
Не так давно Никита Пресняков сокрушался, что его не пригласили участвовать в российском реалити-шоу для детей знаменитостей.
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