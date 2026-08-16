Внук Буйнова признался в денежных трудностях: «Взял кредит на обучение»

Молодой человек признался, что вынужден был взять кредит на обучение в вузе и самостоятельно развивать бизнес, несмотря на знаменитую фамилию.

Иван Буйнов, сын дочери артиста Дарьи и её мужа Андрея, учится на инженера-конструктора в МГТУ имени Баумана.

В интервью «КП» он рассказал, что дед выдал ему на старт 50 тысяч рублей на открытие бренда одежды, но дальше он справляется сам.

«Бабушка и дедушка дают деньги на день рождения, но я в долг не беру. Да и не прошу, сами предлагают».

При этом обучение в университете он оплачивает из собственного кармана, взяв кредит.

Иван признался, что «находится в финансовой жопе», но намерен выкручиваться самостоятельно, не рассчитывая на помощь знаменитого деда.

«Я хочу сам заработать себе на жизнь. Понимаю, что если не я, то никто».

Молодой человек подчеркнул, что его амбиции — построить собственный бизнес и не пользоваться именем деда, который, по его словам, в быту очень скромен и ходит в одном пуховике годами.

Александр Буйнов, которому в 2025 году исполнилось 75 лет, ранее рассказывал, что помогать близким — его долг, но он не поощряет иждивенчество.

«Никогда не позволяю внуку сидеть на шее. Он должен сам зарабатывать, даже если он мой внук».

Продюсер и друг семьи признавал, что Ваня вырос самостоятельным и сам строит свою жизнь, не пытаясь использовать дедовы связи.