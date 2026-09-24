Внук Буйнова Александр: «Я просто сирота»

Алена Свиридова, Илья Авербух, Елена Борщева, Валерий Юшкевич и Валерия Кристовская смогли провести время с детьми и поддержать их. Единственным, к кому никто не приехал, оказался 20-летний Александр Буйнов-младший — внук народного артиста России Александра Буйнова.
Поначалу Саша старался не показывать эмоций и объяснял отсутствие родных их занятостью.
«Я думаю, все работают, у всех много дел», — сказал он.
Однако вскоре признался, что ему непросто смотреть, как другие участники радуются встречам с родителями:
«Все семьи братаются, кайфуют, а я просто сирота».
Алена Свиридова не смогла остаться в стороне. Певица заметила в поведении Саши детскую обиду и призналась, что ей захотелось его поддержать.
«У него в глазах тоска, как будто его не забрали из детского сада. Мне хотелось его „вытащить“, убрать эту обиду. Я человек эмпатичный, у меня сердце разрывается», — сказала артистка.
В итоге Свиридова, приехавшая на проект к своему сыну Григорию, решила не делить участников на «своих» и «чужих».
«На меня напал материнский экстаз. Понятно, что чужих детей не бывает, поэтому я усыновила Сашу на время», — с улыбкой заявила певица.
Без внимания близких Саша все же не остался. Александр Буйнов позвонил внуку и напомнил, что верит в него:
«Чтобы ни случилось, я желаю тебе сил и горжусь тобой. Ты должен быть сильным и упертым. Не забывай, твоя фамилия Буйнов!» .
После разговора с дедом Саша отметил, что чувствует любовь родных даже на расстоянии:
«Мне не обязательно, чтобы кто-то стоял рядом и говорил, как меня любит. Мне достаточно, что мама молится за меня, а папа, сестры и дед верят в меня».
Александр Буйнов-младший — 20-летний внук певца Александра Буйнова. Он участвует во втором сезоне шоу «Выживалити. Наследники», где дети знаменитостей проходят испытания на диком острове в Таиланде.
Саша с детства занимался самбо, а в 16 лет работал курьером, грузчиком и уборщиком, чтобы накопить на запуск собственного бренда одежды.
«Я не родился с золотой ложкой во рту, у нас скромная семья. Я никогда не хотел просить у дедушки денег, мне важно добиваться всего своим трудом», — говорил он.