Внук Буйнова Александр: «Я просто сирота»

Алена Свиридова, Илья Авербух, Елена Борщева, Валерий Юшкевич и Валерия Кристовская смогли провести время с детьми и поддержать их. Единственным, к кому никто не приехал, оказался 20-летний Александр Буйнов-младший — внук народного артиста России Александра Буйнова.

Поначалу Саша старался не показывать эмоций и объяснял отсутствие родных их занятостью.

«Я думаю, все работают, у всех много дел», — сказал он.

Однако вскоре признался, что ему непросто смотреть, как другие участники радуются встречам с родителями:

«Все семьи братаются, кайфуют, а я просто сирота».

Алена Свиридова не смогла остаться в стороне. Певица заметила в поведении Саши детскую обиду и призналась, что ей захотелось его поддержать.

«У него в глазах тоска, как будто его не забрали из детского сада. Мне хотелось его „вытащить“, убрать эту обиду. Я человек эмпатичный, у меня сердце разрывается», — сказала артистка.

В итоге Свиридова, приехавшая на проект к своему сыну Григорию, решила не делить участников на «своих» и «чужих».

«На меня напал материнский экстаз. Понятно, что чужих детей не бывает, поэтому я усыновила Сашу на время», — с улыбкой заявила певица.

Без внимания близких Саша все же не остался. Александр Буйнов позвонил внуку и напомнил, что верит в него:

«Чтобы ни случилось, я желаю тебе сил и горжусь тобой. Ты должен быть сильным и упертым. Не забывай, твоя фамилия Буйнов!» .

После разговора с дедом Саша отметил, что чувствует любовь родных даже на расстоянии:

«Мне не обязательно, чтобы кто-то стоял рядом и говорил, как меня любит. Мне достаточно, что мама молится за меня, а папа, сестры и дед верят в меня».

Александр Буйнов-младший — 20-летний внук певца Александра Буйнова. Он участвует во втором сезоне шоу «Выживалити. Наследники», где дети знаменитостей проходят испытания на диком острове в Таиланде.

Саша с детства занимался самбо, а в 16 лет работал курьером, грузчиком и уборщиком, чтобы накопить на запуск собственного бренда одежды.