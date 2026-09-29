Внук Аллы Пугачевой оказался без ночлега в Париже: «Спал на лавочке»

Певец Никита Пресняков. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Внук Аллы Пугачевой, 35-летний музыкант Никита Пресняков, рассказал о неожиданном приключении в Париже. Однажды ему пришлось ночевать на скамейке в парке, потому что он не смог попасть в собственный отель.

По словам Преснякова, он остановился в гостинице, где после определенного времени вход возможен только при наличии специальной карты. Артист вернулся позже восьми вечера, карточки у него не оказалось, а на ресепшене никого не было.

«Если приходишь после восьми вечера, у тебя нет карточки, то ты просто не можешь зайти, потому что внутри никого нет», — рассказал он.

Связаться с сотрудниками отеля не удалось. В итоге Преснякову пришлось искать другое место для ночлега — им стала скамейка в одном из парижских парков.

«Я просто спал на лавочке», - отметил Никита.

Никита Пресняков — сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, внук Аллы Пугачевой. Он известен как музыкант, актер и участник группы Multiverse. В последние годы Пресняков живет за границей и не появляется в России.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также