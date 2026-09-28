Внук Александра Буйнова попросил перестать травить его родителей в Сети

В личном блоге 20-летний Александр Буйнов опубликовал эмоциональное обращение. По его словам, он хочет осветить важный для себя момент и просит аудиторию воздержаться от осуждения его родных.

«Всем салют! Хочу осветить важный момент для меня. Если вы уважаете и любите своих родителей или родных, не позволяйте себе оскорблять или осуждать чужих вам людей, тем более родителей. Каждая мать, каждый отец не заслуживает такого отношения к себе. Прошу отнестись к этому с пониманием. У моих родителей были причины и у деда тем более. Впредь прошу относиться ко всему старшему поколению с достоинством и уважением!» — написал Буйнов-младший.

Напомним, что в новом выпуске шоу «Выживалити. Наследники» на остров к участникам приехали звездные родители. Единственным, к кому никто не приехал, оказался Александр Буйнов-младший.

Молодой человек тяжело переживал отсутствие близких, и его поддержала Алена Свиридова, которая на время «усыновила» парня. Позже дед, Александр Буйнов, позвонил внуку и напомнил, что верит в него.

Судя по всему, после эфира на юношу и его семью обрушилась волна критики, что и стало причиной его обращения. Александр не вдавался в подробности, но дал понять, что считает нападки несправедливыми.

Александр Буйнов-младший — внук певца Александра Буйнова. Он участвует во втором сезоне шоу «Выживалити. Наследники», где дети знаменитостей проходят испытания на диком острове в Таиланде.

Ранее Саша рассказывал, что с детства занимался самбо, а в 16 лет работал курьером, грузчиком и уборщиком, чтобы накопить на запуск собственного бренда одежды.