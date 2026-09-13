Внучка Ларисы Долиной запела, но поклонники не оценили: «Мрачный перформанс»

Девушка исполнила песню «Зверь» певицы Green Apelsin, и, по описанию очевидцев, номер получился довольно мрачным и выбивался из праздничной атмосферы вечера.

Тем не менее, сама Долина была растрогана вниманием наследницы. Артистка практически не отходила от повзрослевшей внучки весь вечер, а Александра, судя по всему, готовится пойти по стопам знаменитой бабушки.

Александра родилась 28 сентября 2011 года. Она — дочь единственной дочери Долиной Ангелины Миончинской. Девочка с ранних лет проявляет интерес к музыке: в 2018 году участвовала в программе «Взрослые и дети», в 2021-м вместе с бабушкой исполнила Somewhere Over the Rainbow, а в 2023 году они вместе выступили в шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале.

В этом году Александра окончила музыкальную школу с красным дипломом и продолжает обучение в школе с творческим уклоном, готовясь к поступлению в вуз.

По словам Долиной, внучка уже сама пишет песни и записывает композиции — несколько треков готовы хоть сейчас к ротации на радиостанциях, но пока семья их «придерживает».

Долина признается, что гордится наследницей, но продвигать ее в шоу-бизнесе не собирается.

«Продвигать не буду, помогать — да. У нее свой путь, я не хочу, чтобы она повторяла мой», — говорила артистка.

При этом она отмечает, что Александра очень рассудительная, много читает и пишет стихи, а также не боится экстремальных видов спорта — освоила сноуборд и виндсерфинг.