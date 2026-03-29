"Внучка друзей": Ефим Шифрин представил девушку на 45 лет младше — у них роман или нет

Стало известно, кем на самом деле юмористу Ефиму Шифрину приходится 25-летняя красавица Кристина. Ее появление рядом с 70-летним Шифриным стало чуть ли не главной светской новостью этой недели. Ее теперь обсуждают все!

Что произошло с Ефимом Шифриным

По ТВ показали передачу к 70-летию Ефима Шифрина — все выглядело достойно и сдержанно, но согласно канонам жанра ток‑шоу необходимо чем‑то поразить зрителей — чтобы о выпуске говорили, пересматривали его и обсуждали.

Способ выбрали проверенный и неизменно действующий. Смонтировали один из фрагментов программы: состоявшийся артист и юная очаровательная спутница рядом. Для этого продемонстрировали совместные снимки Ефима Шифрина с привлекательной молодой дамой по имени Кристина и поинтересовались, кем эта девушка приходится знаменитости.

Шифрин ответил ловко продуманной фразой — загадочным репликой, полностью соответствующей правилам ток‑шоу.

"Когда одна известная русская народная певица приехала на Кавказ и спросила — что спеть? Ей ответили: "Ты не пой, милая, ты просто ходи". Вот и мне очень нравится, как Кристина ходит. И никто ничего не знает про нас. Будьте счастливы, друзья…", — сказал Шифрин в кадре.

Кем Шифрину приходится юная девушка?

Но правда все же всплыла на поверхность. И выяснилось, что все довольно просто и банально. Ефим Шифрин дружил с дедушкой Кристины, который уже ушел из жизни. Юморист продолжает общение с его семьей.

"Эта красавица — внучка друзей Фимы. Они живут по соседству, он навещает их семью. Никаких личных отношений между ними нет. Только — уважительные, дружеские", — цитирует kp.ru коллегу Ефима Шифрина.

Личная жизнь Ефима Шифрина

Ефим Шифрин был женат однажды — в юности. Но уже давно живет в одиночестве, активно поддерживает общение с обширной родней и приятелями.

Однако в настоящий момент у артиста немного свободного времени — он задействован в ряде проектов: исполняет роли в театральных постановках, снимается в востребованных телесериалах, оказывается в центре внимания в интернете, попадая в актуальные тренды.

Кроме того, он уделяет спорту значительное внимание — систематически ходит в фитнес‑центр, где занимается с персональным тренером.

Шифрин пребывает в превосходном физическом и творческом состоянии. И не исключает возможности того, что однажды встретит женщину своей мечты.

