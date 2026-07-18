Внебрачного сына Жириновского выселяют из подмосковного особняка политика

Громкий семейный конфликт вокруг имущества Владимира Жириновского выходит на новый виток: внебрачного сына политика Олега Эйдельштейна вот-вот лишат крыши над головой. Судебные приставы готовятся исполнить решение о выселении мужчины из коттеджа в подмосковной деревне Дарьино — дело движется к развязке, и исход его может стать прецедентом в череде споров о наследстве известных персон.

Инициатором принудительного освобождения жилплощади выступил Давид Гарсия — старший сын Владимира Вольфовича, ранее носивший имя Игорь Лебедев. После кончины отца он покинул Россию, а заодно сменил личные данные: имя, фамилию и отчество. Параллельно мужчина обратился в суд с требованием выселить Олега Эйдельштейна из дома.

Сам Олег настаивает, что Владимир Жириновский при жизни намеревался оставить недвижимость именно ему. Однако оформить права на наследство пока не получается: суды не готовы официально закрепить за ним статус сына политика. При этом результаты ДНК‑теста демонстрируют почти стопроцентную вероятность отцовства — показатель составил 99,9 %.

Сейчас Эйдельштейн не теряет надежды отстоять свои права и ожидает рассмотрения жалобы в Конституционном суде России. В качестве весомых аргументов он намерен представить ранее нигде не публиковавшиеся снимки из личного архива отца — эти фотографии, по его мнению, способны пролить свет на непростые семейные отношения и подтвердить его родство с Владимиром Жириновским.

Напомним, Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года, ему было 75 лет. Причиной смерти политика стали последствия перенесенного коронавируса.

По материалам Mash