Внебрачная дочь Олейникова — на прощании с ним: "Отец как всегда сделал все по-своему"

В Москве состоялось прощание с Александром Олейниковым. Пронзительную речь на траурной церемонии произнесла внебрачная дочь знаменитости, Дарья. Она познакомилась с отцом, когда ей было уже двадцать лет.

Что сказала внебрачная дочь Олейникова на прощании с ним

Дарья нашла в себе силы, чтобы выступить на траурной церемонии с прощальной речью в память о своем отце. Во время своего печального монолога девушка подглядывала в записи. Но от этого ее слова звучали не менее пронзительно.

"Очень жаль, что мы все собрались здесь, не на юбилей отца, который он отметил недавно, а чтобы проститься с ним. Но, если честно, отец как всегда сделал все по-своему, в своих лучших традициях. Он сделал все, что хотел — хорошие выходные, отличное настроение, любимая сигаретка", — произнесла Дарья.

А дальше случилось непоправимое. И эта зимняя ночь 24 января стала самой холодной за всю историю семьи. Дарья призналась, что отец, вероятно, и хотел уйти из жизни мгновенно.

По ее словам, Александр Олейников страшно боялся превратиться в немощного старика и стать обузой для своих близких.