Внебрачная дочь Олейникова — на прощании с ним: "Отец как всегда сделал все по-своему"

В Москве состоялось прощание с Александром Олейниковым. Пронзительную речь на траурной церемонии произнесла внебрачная дочь знаменитости, Дарья. Она познакомилась с отцом, когда ей было уже двадцать лет.
Что сказала внебрачная дочь Олейникова на прощании с ним
Дарья нашла в себе силы, чтобы выступить на траурной церемонии с прощальной речью в память о своем отце. Во время своего печального монолога девушка подглядывала в записи. Но от этого ее слова звучали не менее пронзительно.
"Очень жаль, что мы все собрались здесь, не на юбилей отца, который он отметил недавно, а чтобы проститься с ним. Но, если честно, отец как всегда сделал все по-своему, в своих лучших традициях. Он сделал все, что хотел — хорошие выходные, отличное настроение, любимая сигаретка", — произнесла Дарья.
А дальше случилось непоправимое. И эта зимняя ночь 24 января стала самой холодной за всю историю семьи. Дарья призналась, что отец, вероятно, и хотел уйти из жизни мгновенно.
По ее словам, Александр Олейников страшно боялся превратиться в немощного старика и стать обузой для своих близких.
"Несмотря на то, что мне безумно больно его отпускать, я рада этому. Он жил так, как хотел — в своем ритме, по своим правилам, со своим характером, юмором, музыкой", — добавила Дарья.
Внебрачная дочь Александра Олейникова Дарья. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Когда Дарья познакомилась с отцом?
У Александра Олейникова четверо детей — два сына, Максим и Александр, и две дочери, обе — Дарьи. С дочкой, родившейся вне брака, Олейников познакомился и начал общаться тринадцать лет назад. Дарье тогда было двадцать лет.
На прощании с ним Дарья рассказала, что у нее нет детских фотографий с отцом, он не забирал ее из детского сада и не встречал из школы. Но все же в ее памяти он останется заботливым родителем.
"13 лет и 3 месяца назад мы встретились и стали семьей", — поведала Дарья.
Что случилось с Александром Олейниковым
Известный телеведущий Александр Олейников скончался в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, который привел к внезапной остановке кровообращения и смерти. Трагедия произошла в ночь на 24 января, по пути в больницу.
28 января Александра Олейникова похоронили. Его тело покоится на Троекуровском кладбище столицы.
