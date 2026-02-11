Вместо Рогова и Рах: "Модный приговор" теперь будут вести Жигунов, Пельш, Маликов

Первый канал готовит весенний подарок для зрителей. В программу "Модный приговор" придут новые знаменитости. Но без паники! Уже полюбившиеся зрителям ведущие сохранят свои позиции.

Новые арбитры стиля

Как стало известно, в специальных выпусках судьями моды станут Валдис Пельш, Александр Олешко, Алексей Ягудин, Дмитрий Маликов, Сергей Жигунов и Константин Михайлов. Каждый из приглашенных звездных гостей поделится впечатлениями и сформулирует собственную оценку в рамках модного разбирательства.

Перемены обусловлены стартом весеннего спецпроекта Первого канала, в котором участвуют звезды эстрады и известные личности. Специальные выпуски войдут в состав масштабного сезона и привнесут новизну в устоявшийся формат передачи.

Рогов и Рах продолжают участие

Александр Рогов и Лилия Рах не покидают проект. По окончании спецформата они вновь приступят к своим обязанностям. Весенняя инициатива не лишает аудиторию привычных кумиров, а лишь на время перераспределяет роли в модном трибунале.

Александр Рогов занял место ведущего "Модного приговора" два года назад. Стилист победил в онлайн‑голосовании, оставив позади виджея Александра Анатольевича, стилиста Дмитрия Грачева, радиоведущего Константина Михайлова и актера Игоря Верника. Именно зрители определили нового модного эксперта и вручили ему место в культовой программе.

Женский переворот от Лилии Рах

Появление Лилии Рах стало подлинным переворотом для проекта. Прежде в числе судей не было представительниц прекрасного пола. Рах возглавила альтернативную, женскую версию "Модного приговора". Такой ход позволил зрителям увидеть две различные интерпретации историй участниц. Кому‑то импонировал подход Александра, а кто‑то доверял суждениям Лилии.

Новая судья сразу дала понять: для нее значимы не только наряды и обувь на каблуке, но и душевный мир героинь. Она детально разъяснила свое видение проекта и собственную роль в нем.

"Модный приговор" — это не просто программа о стильной одежде. Суть глубже: она о женщинах, их жизненных путях, эмоциях, взаимодействии с окружающим миром и с собой. Она не только развивает эстетический вкус, но и сплачивает, а это крайне важно", — делилась Рах.

Ее женская интерпретация "Модного приговора" позволила по‑новому осмыслить судьбы участниц, их переживания и связь с реальностью. Зрители получили возможность выбора: наблюдать за одним и тем же модным процессом сквозь призму взглядов Александра или Лилии.

Эти идеи стали объединяющими для обоих ведущих. Рогов отмечал, что программа помогает зрительницам "обрести веру в себя". Рах акцентировала внимание на том, что проект "сплачивает, и это крайне важно". Оба видят в модном шоу истории настоящих женщин.

Весенний спецпроект с новыми судьями, возвращение Александра Рогова и Лилии Рах к своим амплуа, а также две перспективы восприятия трансформаций участниц сохраняют суть программы. В центре "Модного приговора" по‑прежнему остаются женщины, их предпочтения, жизненные пути и взаимоотношения с собственным "я".

По материалам Starhit

