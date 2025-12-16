Вместо извинений — обвинения: адвокаты Долиной заявили, что в потере 112 миллионов виновата сама Лурье

На заседании Верховного суда по делу о квартире Ларисы Долиной адвокаты певицы представили свою позицию. Они утверждают, что их клиентка, находясь под сильным психологическим давлением мошенников, не отдавала себе отчета в своих действиях и не осознавала, что продает жилье.

Защита указала на несколько обстоятельств, которые, по ее мнению, должны были насторожить покупательницу Полину Лурье и заставить ее отказаться от сделки.

Во-первых, квартира была продана по заниженной цене — 112 миллионов рублей при рыночной стоимости около 138 миллионов.

Во-вторых, Долина отказалась предоставить покупательнице справку из психоневрологического диспансера, что, по версии адвокатов, являлось тревожным сигналом. В-третьих, Лурье не смутила просьба артистки рассчитаться наличными деньгами.

Итогом выступления стал вывод защиты о том, что основная ответственность за произошедшее лежит на покупательнице, которая проявила недостаточную осмотрительность.

Адвокаты настаивают, что компенсацию ущерба Лурье должны выплачивать непосредственно мошенники, но при этом Долина «из милосердия» готова рассмотреть возможность частичных выплат в рассрочку.

В завершение защита заявила, что решение по этому делу станет прецедентом. Адвокат намекнула суду, что удовлетворение иска Лурье может открыть дорогу для массы аналогичных требований от других «добросовестных покупателей», что способно дестабилизировать рынок недвижимости.