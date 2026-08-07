«Влюблен как мальчишка»: новое признание Шаляпина о невесте, похоронившей четверых мужей

Шоумен Прохор Шаляпин не перестает удивлять публику громкими заявлениями о личной жизни. На этот раз шоумен откровенно рассказал об отношениях с пожилой возлюбленной, чья судьба полна драматических поворотов, а также поделился мыслями о здоровье, своих бывших спутницах и даже о «пересмотре» понятия «девушка».

Артист не скрывает своих чувств. Он публично признался, что влюблен по-настоящему. И не может контролировать свои эмоции.

«Влюблен как мальчишка, езжу к ней в ЦАО. Она, кстати, прожила сама очень интересную жизнь, четырех мужей похоронила…» — цитирует Шаляпина MK.RU.

Особое внимание Шаляпин уделил состоянию здоровья избранницы — недавно она выписалась из больницы.

«Выкарабкалась, слава богу. У нее с коленными суставами проблемы, так что хочу сказать: девочки, осторожно, суставы дорогие, по квоте сейчас сложно получить. Сустав хороший где‑то в районе 20 тысяч долларов стоит», — предупредил Прохор.

При этом он уточнил, что не оказывал финансовой помощи в лечении. Его избранница располагает необходимыми средствами и все оплатила сама.

Не обошел стороной артист и тему прошлых отношений. Он заверил, что поддерживает теплые связи с бывшими спутницами.

«С Ларисой Копениной хорошие отношения, прекрасные. Да у меня со всеми хорошие отношения», — уточнил Прохор.

В свойственной ему эксцентричной манере Шаляпин добавил философское размышление о «вечной любви».

«А вообще со мной всегда мои женщины. Их души, во всяком случае — места не занимают и сердце греют. И я понимаю, что таким образом со мной рядом всегда моя любовь, с ней можно поговорить, она выслушает», — добавил Шаляпин.

В завершение Прохор с иронией прокомментировал общественное мнение о своих предпочтениях в выборе спутниц.

«А вообще за счет меня мы теперь можем девушками называть даже дам за 60. Но я, правда, не хочу, чтобы меня ненавидели, потому что тут кричат, что из‑за меня пенсионный возраст поднимают», — пошутил Прохор.

Кстати, ранее в беседе с Teleprogramma.org Шаляпин пообещал, что он и его новая избранница не будут хайповать на своих отношениях, как это делали Прохор и Лариса Копенкина. Шаляпин заявил, что ходить по ток-шоу с нынешней невестой он не будет.

Напомним, что Прохор Шаляпин был женат трижды. Первые два брака артист заключил с женщинами пенсионного возраста — в их числе известная бизнесвумен Лариса Копенкина. Третьей супругой Прохора стала миллионерша Татьяна Дэвис из Канады: пара сыграла свадьбу в Америке. Татьяна была старше мужа на 5 лет, но их союз оборвался трагически — она скончалась от коронавируса.