Владислав Третьяк рассказал о новогоднем подарке жены: "Как-то достала"

73-летний Владислав Третьяк похвастался подарком жены на Новый год. Он дал понять, что Татьяне с большим трудом удалось достать то, что она преподнесла ему в качестве сюрприза. Чем же она удивила звезду хоккея?

Подарок для Третьяка

Прославленный хоккеист Владислав Третьяк рассказал, что получил неожиданный подарок от любимой супруги. Татьяна сумела порадовать мужа, положив под елку вещь очень дефицитную. Чтобы раздобыть такое в Москве, нужно очень постараться!

"Жена подарила целых два билета на 'Щелкунчика'. Не попасть туда, ну вот она как-то достала. Потом расскажу, как. Самое главное, что получил!" — цитирует Владислава Третьяка MK.RU .

В Большой театр Владислав Третьяк и его супруга отправятся в Рождественский сочельник, 6 января. Новый год пара провела в окружении своих самых близких людей: с детьми, внуками и правнуками.

Идеальная пара

Владислав Третьяк и его жена Татьяна — пример идеального союза. Их семье уже больше пятидесяти лет. Владислав и Татьяна поженились в августе 1972 года.

Третьяк вспоминал, как сначала не очень хотел знакомиться с Татьяной, а увидев, влюбился с первого взгляда. Уже через пять дней после первого свидания хоккеист купил обручальные кольца. У пары сын, дочка, внуки, уже подрастают правнуки.

А вы какой подарок получили на Новый год? Делитесь в комментариях.