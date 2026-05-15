Владимира Молчанова отпевали в том же храме, что и его умершую дочь
Попрощаться с Молчановым пришли сотни поклонников. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Храм Святых Бессребреников Космы и Дамиана в Шубине был выбран для отпевания Владимира Молчанова не случайно.
В эту пятницу в Москве прощаются со знаменитым телеведущим Владимиром Молчановым. Отдать последнюю дань памяти звезде отечественного телевидения пришли сотни поклонников.
Траурную церемонию посетили бывшие коллеги Владимира Молчанова. Среди пришедших попрощаться с Молчановым Константин Эрнст, Дмитрий Крылов, Александр Любимов, Елена Ханга.
«Пока еще мозг не смирился, что Володи нет», — признался Дмитрий Крылов.
Дмитрий Крылов на прощании с Молчановым. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Друг Владимира Молчанова, композитор Владимир Давыденко не смог сдерживать слез. Он рассказал, что в этом же храме в конце марта отпевали дочь Владимира Молчанова Анну.
«Мы были коллегами по «До и после полуночи». Он чудесный человек. Я с ним созванивался, когда уходила его дочь. Помню, звоню ему, а он не отвечает. В реанимации был. Потом набрал, и я его не узнал: «Кирилыч, что с тобой?» И он: «Так мне плохо, даже говорить не могу». Володю неслучайно отпевают в этом московском храме. Здесь отпевали его дочь...», — цитирует Давыденко MK.RU.
Внук Владимира Молчанова (второй справа) на прощании с ним. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Владимир Молчанов не смог прийти на отпевание дочери. Так плохо он себя чувствовал. Телеведущий тяжело переживал потерю своих самых любимых людей. Он похоронил и жену, и дочь. Эти трагические события не могли не отразиться на его состоянии. Они приблизили его кончину.
Момент прощания с Владимиром Молчановым. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Телеведущий Владимир Молчанов скончался 11 мая. В октябре прошлого года ему исполнилось 75 лет. В последнее время Молчанов не появлялся на публике, он тяжело болел.
На протяжении нескольких лет жизни телеведущий жил и работал в Израиле, где его и настигла смерть.