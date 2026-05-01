Владимир Путин присвоил Марине Нееловой звание Героя Труда

1 мая на официальном портале правовой информации был опубликован указ главы государства. Согласно документу, звание Героя Труда Российской Федерации присвоено народной артистке РСФСР, ведущей актрисе Московского театра «Современник» Марине Мстиславовне Нееловой.

В тексте указа говорится, что актриса удостоена столь высокой награды «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Вместе с Нееловой звание Героя Труда в этот же день присвоили еще нескольким выдающимся специалистам в разных областях. Среди награжденных — начальник лаборатории научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения Леонид Бобе, генеральный директор АО «Мостострой 11» Николай Русс, воронежский токарь Анатолий Свиридов, а также доктор медицинских наук, член общественной палаты Свердловской области Шлема Спектор.

Марина Неелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. После окончания школы она поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, где училась на курсе известного актера Василия Меркурьева и его супруги Ирины Мейерхольд — дочери знаменитого режиссера Всеволода Мейерхольда.

Уже на третьем курсе студентку пригласили на главную роль в фильме «Старая, старая сказка», где она снималась вместе с Олегом Далем. С 1974 года и по сей день актриса служит в театре «Современник», став одной из ведущих артисток труппы.

Широкому зрителю Неелова известна по ролям в таких культовых картинах, как «Осенний марафон» Георгия Данелии, «Дорогая Елена Сергеевна» Эльдара Рязанова, «Монолог» Ильи Авербаха, «Фантазии Фарятьева» и многих других.

Сейчас 78-летняя артистка продолжает активно работать в театре. В текущем репертуаре «Современника» она занята в нескольких постановках, включая «Вишневый сад» (роль Раневской), «Крутой маршрут», а также в спектакле «203–205».