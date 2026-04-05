Владимир Пресняков шокировал подписчиков новой прической: выглядит как Игорь Крутой

58-летний музыкант Владимир Пресняков предстал в радикально новом образе. Артиста, чьей визитной карточкой с юности были длинные волосы, предстал перед аудиторией полностью обритым.

Как Владимир Пресняков показал себя без волос

Исполнитель хита "Стюардесса по имени Жанна", известный своими роскошными волосами, опубликовал в соцсетях фотографию без волос с лаконичной подписью: "Ну как-то так". Поклонники артиста шокированы его трансформацией.

И как на это отреагировали звезды

Первым на такие изменения отреагировал композитор Игорь Крутой: "Нашему полку прибыло". Певица Наталья Власова предположила, что это может быть работа нейросети, но добавила: "Если нет, то мне нравится. Стиль, мудрость, свобода!". Музыкант Алексей Сулима кратко прокомментировал: "Вот это поворот".

В социальных сетях блогеры также активно обсуждали преображение наставника шоу "Голос". Среди реакций были вопросы: "Кому что проспорил, Володь?", "Зачем Володька сбрил усы?", а также предположения, что изображение создано искусственным интеллектом.

Некоторые пользователи процитировали народную мудрость: "Красивому всё красиво! Так ещё моя бабуля говорила".

А вам нравится Владимир Пресняков в новом образе? Делитесь в комментариях!