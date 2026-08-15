Владимир Познер тайно выставил на продажу пятикомнатную квартиру в центре Москвы

Недвижимость знаменитостей нередко становится предметом пристального внимания публики — и история с пятикомнатной квартирой 92-летнего телеведущего Владимира Познера не исключение. Известный журналист выставил на продажу свое просторное жилье в Чистом переулке, но, несмотря на внушительный метраж и статус локации, покупателей пока не нашлось. Причина, как ни странно, кроется в одной, казалось бы, незначительной детали — квартира расположена на первом этаже.

Речь идет о 232 квадратных метрах в историческом доме 1914 года постройки. В стоимость в 165 миллионов рублей входит не только само жилье, но и гараж площадью 15 м².

Внутри — настоящий городской люкс: гостиная на 41 м², кухня‑столовая, две спальни с большой гардеробной, комната для персонала, прачечная, спортзал и пять совмещенных санузлов. При этом в квартире сохранилась европейская отделка в теплых тонах — атмосфера старого дома здесь удачно сочетается с современным комфортом.

Сделку проводят конфиденциально: по просьбе владельца объявление не публикуют, а объект показывают только потенциальным покупателям. Сам Владимир Владимирович на просмотрах не появляется. По словам риелтора, раньше квартиру сдавали, чтобы она приносила доход в отсутствие хозяина, но сейчас жилье простаивает — все доходы Познер получает за рубежом. За состоянием недвижимости следят специально нанятые для этого люди: они регулярно приходят и поддерживают порядок.

Владимир Познер покинул Россию в 2022 году и с тех пор преимущественно живет и работает в США и Франции. Тем не менее в его графике значатся короткие визиты в Москву — на два дня каждый: 28–29 августа и 6–7 сентября.

Продажа квартиры выглядит как логичный шаг в череде перемен: по данным Mash, журналист избавляется от российских активов, поскольку не видит смысла их сохранять. И пока рынок не готов принять условия этой сделки, роскошные 232 квадрата в Чистом переулке продолжают ждать своего покупателя.