Владимир Машков отказался сниматься в кино: "Это позади"

Поклонники таланта Владимира Машкова будут разочарованы его решением. Больше никто и никогда не увидит новых ролей Машкова в кино. 61-летний Владимир Львович напрочь отказывается от съемок.

Режиссерам не стоит даже пытаться заполучить в свои картины прославленного артиста.

"Я даже не рассматриваю приглашения. Все это позади", — цитирует Владимира Машкова MK.RU.

Но дело вовсе не в капризах. Просто у Владимира Машкова больше нет времени на съемки в кино. У него и без того большой функционал.

Владимир Машков с 2023 года возглавляет Союз театральных деятелей России. Он руководит сразу двумя крупными московскими театрами — 'Современником' и Театром Табакова.

В августе будет отмечаться 90-летие Олега Табакова. И сейчас Машков принимает активное участие в организации юбилейных торжеств.

Владимир Машков снимался в таких известных картинах, как сериал 'Ликвидация', фильмы 'Вор', 'Экипаж', 'В списках не значился'.