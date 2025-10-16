Влад Соколовский о браке с Ангелиной: «Расходились миллион раз, но стали пуськами»

Влад Соколовский с улыбкой вспоминает, как он и его жена Ангелина прошли через настоящие американские горки эмоций, прежде чем найти гармонию в отношениях. На премии Intercharm&Hello! артист откровенно рассказал, что их брак несколько раз висел на волоске.

"У нас сохранялась страсть, мы не могли никак отпустить друг друга, но у нас были огромные проблемы. Мы расходились миллион раз, но стали пуськами. Первые три года мы просто с ума сходили, было очень сложно, все летало, и телефон мог полететь в стенку", — с легкой иронией делится Влад.

Спасительным кругом для пары стала работа с семейным психологом. Соколовский признается, что теперь их отношения стали настолько крепкими, что друзья постоянно обращаются к ним за советом.

"Наши друзья, близкие знают, что конкретно происходило. И теперь они, конечно, идут к нам за помощью, потому что видят, какие мы стали пуськи, хотя уже седьмой год пошел с тех пор, как мы вместе".

Настоящей проверкой на прочность стало для пары участие в шоу «Ставка на любовь» на Бали. Влад переживал, как его супруга, никогда ранее не сталкивавшаяся с реалити-съемками, перенесет постоянное присутствие камер. Напомним, на проекте Лина решила объяснить, почему в прошлом артист изменял своей первой жене — Рите Дакоте.

По версии Ангелины, все дело было в отсутствии той самой искры между Владом и Ритой.

"Изначально отношения Риты и Влада строились на дружеской основе, и в какой-то момент дружба вытеснила сексуальную историю — "химию" между ними. А у нас с Владом эта "химия" с самого начала. Он признался, что у него такого никогда и ни с кем не было", — поделилась она своим взглядом на ситуацию.

Однако эти слова больно задели Риту Дакоту. Певица быстро отреагировала, дав понять, что не верит в идеальную картинку отношений Соколовского с его новой избранницей. По мнению Риты, в этом союзе далеко не все так безоблачно, как пытаются показать со стороны.

А вы на чьей стороне?