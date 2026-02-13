Влад Кадони — о расставании со своей девушкой Марией: "Ко мне возвращаться не собирается"

Телеведущий и экстрасенс Влад Кадони устроил интерактив со своими подписчиками. Во время него он ответил на вопросы, которые искренне их волнуют. Всех интересует, возможно ли воссоединение 39-летнего Кадони с его бывшей возлюбленной Марией.

Что Кадони сказал о Марии

Личная жизнь известного телеведущего Влада Кадони всегда вызывает повышенный интерес у поклонников. Недавно в ходе общения с фанатами всплыл вопрос о его отношениях с бывшей невестой Марией. На вопрос: "Влад, а где ваша девушка?", ведущий дал краткий, но исчерпывающий ответ.

"Жива, здорова, дышит полной грудью и ко мне возвращаться не собирается. Желаю ей только самого хорошего", — ответил Влад Кадони.

Расставание с Марией произошло около двух лет назад. Тогда фанаты, памятуя о недавних рассуждениях Влада об изменах, предположили, что именно этот фактор стал причиной разрыва. Однако сам телеведущий настаивал на отсутствии какой-либо драмы.

С Марией они были вместе порядка трех лет. Кадони познакомил девушку со своими друзьями. Вместе они были на дне рождения у Натальи Варвиной. Все ждали, что Кадони вот-вот сделает Марии предложение. Но вместо этого дождались заявления о разрыве пары.

Откровение об изменах и "зоне риска"

Незадолго до разрыва Влад Кадони откровенно делился своим прошлым опытом и взглядами на вопрос верности. Он признается, что в молодости мог позволить себе подобные поступки.

"Когда-то давно был способен на измену. Когда был молод и глуп, сейчас нет. Но как-то тут еще вопрос с потребностями и обстоятельствами. Например, я не пью, не тусовщик и так далее. Это уже из зоны риска сильно исключает", — рассказал он.

При этом Кадони сформулировал свою, на первый взгляд, неоднозначную позицию относительно мужской верности

"Но я считаю, что мужчина обязан хотя бы раз в жизни изменить, чтобы понять всю глубину этого явления. Без этого опыта он становится непредсказуемым в будущем", — откровенничал ведущий.

Владу Кадони в этом году исполнится сорок лет. Он еще никогда не был женат. Когда Кадони был ведущим "Дома-2" у него случались романы с девушками-участницами телестройки. Но как и в истории с Машей, они ничем не заканчивались.

