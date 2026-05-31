Влад Кадони купил шикарный 400-метровый особняк

Кадони признался, что приобрел двухэтажный дом в ипотеку. Площадь его недвижимости составляет 400 квадратных метров. Эту покупку он сделал с прицелом на будущее.

«Это уютное гнездышко для моих будущих детей. Мечтаю о двоих малышах», — поделился ясновидящий.

Однако идеальную семейную жизнь, по мнению Влада, могут испортить соседи. Он заявил, что хотел бы оградить себя от посторонних взглядов высоким глухим забором, чтобы избежать «токсичного внимания». Это заявление вызвало мгновенную реакцию у других гостей студии.

«Проблема в вас, а не в соседях!» — воскликнул актер Александр Мохов.

Его поддержали Ксения Георгиади и другие звезды, рассказавшие о полной идиллии с окружающими. Но Кадони остался при своем мнении.

Эзотерик также не смог найти поддержки, когда заговорил о садоводстве. Он с недоумением отнесся к увлечению экс-супруги певца Александра Серова, которая лично готовит варенье из малины.

«Сейчас абсолютно все можно купить! Зачем вам это нужно?» — поинтересовался Влад.

Вика Дайнеко, в отличие от Кадони, садоводство назвала «очень увлекательным» и похвасталась, что приобрела дом без ипотеки. Певица вложила в покупку менее десяти миллионов рублей и теперь владеет строением площадью более 100 квадратов и участком в 7 соток.

«Муж чистит снег и делает шашлыки», — поделилась распределением обязанностей Дайнеко.

Эвелина Бледанс также не согласилась с Кадони. Она уже купила 10 гектаров земли в Крыму, саженцы персиков и готова выращивать виноград.

Конфликтная тема разгорелась и вокруг растительности. Влада не раз обвиняли в том, что он распространяет сорняки на соседние участки. Это заявление вызвало у телеведущего приступ искреннего негодования.

«Откуда они знают, что это борщевик с моей земли?» — не на шутку разошелся ясновидящий, чем вызвал смех и недоумение у звезд.

Влад Кадони известен зрителям по шоу «Битва экстрасенсов», где он занял второе место, уступив только Александру Шепсу. Позже он был ведущим скандального реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ. Ранее Кадони резко осуждал участников «Дома-2» и ведение этого шоу, называя проект «цирком».