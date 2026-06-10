«Вклад в развитие российского кино»: режиссер Сарик Андреасян проиграл в суде

Скандальная история развернулась на виду у всех между продюсером Николаем Картозией и режиссером Сариком Андреасяном — их противостояние уже не раз становилось предметом бурных обсуждений. На этот раз чаша весов правосудия склонилась в пользу Картозии: суд не только признал Андреасяна виновным, но и обязал его выплатить солидную компенсацию.
Николай Картозия поделился новостью о том, что одержал победу в судебном разбирательстве против Сарика Андреасяна. С режиссера по решению суда взыщут 100 тысяч рублей. Как пояснил продюсер, суд установил, что Андреасян распространял в его отношении ложные сведения. Сумму, полученную по решению суда, Картозия намерен передать учащимся киноколледжа — тем, кто углубленно изучает наследие Андрея Тарковского.
«Наконец-то Сарик сделает вклад в развитие российского кино. С любовью НК», — добавил он.
Стоит напомнить, что ранее Сарик Андреасян выиграл судебный процесс у Николая Картозии о защите чести и достоинства. По итогам того разбирательства Картозию обязали выплатить Андреасяну символическую сумму — 1 рубль.
Николай Картозия. Фото: Сергей Булкин / News.ru / Global Look Press
Не так давно во время встречи со студентами Московской международной киношколы Сарик Андреасян спровоцировал скандал своими высказываниями о кинематографе. Он открыто заявил, что испытывает неприязнь к творчеству Андрея Тарковского и к авторскому кино в целом.
Кроме того, режиссер позволил себе весьма резкие характеристики в адрес классика: он назвал Тарковского «диссидентом и предателем Родины», напомнив, что последние годы жизни создатель «Сталкера» провел в Италии. В завершение Андреасян выразил серьезные сомнения в уровне и качестве современного кинообразования, поставив под вопрос его эффективность.