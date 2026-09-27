Виталий Гогунский: «Майкл Джексон жив, и это стопроцентная информация»

В интервью журналистке Лауре Джугелии Гогунский заявил, что не верит в смерть легендарного исполнителя. В качестве аргумента он привел тот факт, что биографический фильм «Майкл» якобы продюсировал сам Джексон.

«Майкл Джексон жив, и это стопроцентная информация. Ну, не он лично мне об этом сказал, но фильм „Майкл“ продюсировал сам Майкл. Кстати, его гроба же никто не видел, никто не открывал. Я серьезно, на свое мнение я претендую, справка от психиатра есть», — заявил актер.

Пользователи восприняли заявление с иронией. В комментариях тут же появились шутки: «Жив, и с Лениным прячется на острове», «Гогунский: Майкл Джексон жив, видел его в Агаповке, я так ощущаю».

Некоторые вспомнили, что актер и раньше славился эпатажными высказываниями — от рассуждений о «Домострое» до скандальных комментариев о женщинах.

Это уже не первый раз, когда Гогунский оказывается в центре внимания из-за неожиданных заявлений. В 2025 году он дал резонансное интервью Ксении Собчак, где рассуждал о патриархальных ценностях и роли женщины в семье.

Тогда его слова вызвали волну критики, а коллега по «Универу» Настасья Самбурская позже заявила, что после таких высказываний не может относиться к нему с уважением .

Сам Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе. Официальной причиной смерти стала передозировка пропофола, которую врачи квалифицировали как убийство. Личный врач певца Конрад Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве и отсидел два года в тюрьме.