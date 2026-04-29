Вилли Хаапасало женился на любовнице, которую оставил 17 лет назад

Актер Вилле Хаапасало обрел новое счастье. Звезда фильма «Особенности национальной охоты», наконец, узаконил отношения с женщиной, которую любил долгие годы и с которой его связывает непростая любовная история.

Кто любовница Вилли Хаапасало

Еще в 2009 году пресса писала о том, что у Вилли появилась любовница, которую он и не думал скрывать. При этом Хаапасало тогда состоял в браке с финской актрисой Сарой Хэдланд, вместе с которой воспитывал двоих детей.

Этой женщиной оказалась известный режиссер Тина Баркалая. Позже она, например, сняла клип для Лолиты на песню «Раневская», а сейчас работает над проектом «Беспринципные».

17 лет назад Тина ждала от Вилле сына, которого назвали Сандро. Однако всего за месяц до родов Хаапасало покинул режиссера и вернулся к законной супруге. В интервью он даже утверждал, что не знает никакой Баркалаи, а если и знает, то давно с ней не общается.

В Интернете тогда ходили слухи, что разрыв произошел из-за условий, которые выдвигала Тина: якобы она требовала, чтобы актер развелся с супругой и официально женился на ней. Артист в тот момент не был готов к такому шагу, и их роман завершился.

Как прошла свадьба Вилли Хаапасало

Однако уже через год появилась информация, что недавно разведенный Вилле снова воссоединился с Тиной и, наконец, всерьез задумался о браке.

По словам инсайдеров, пара планировала свадьбу на лето. Речь не шла о пышном торжестве. Влюбленные хотели ограничиться скромной церемонией.