Виктория Макарская раскрыла правду об абьюзе мужа: «Никто не зарится»

Певица Виктория Макарская объяснила скандальный запрет мужа на помаду.

После эфира у Юлии Меньшовой в 2014 году Антон прослыл «домашним тираном». Дело в том, что на программе прозвучало признание, что Макарский запрещает жене красить губы. Из этого интервью наделали мелких роликов, где был сделан акцент именно на этом отрывке.

И каждый раз, когда всплывает данный эпизод про запрет косметики, Интернет-психологи вновь навешивают на Антона Макарского этот ярлык.

Виктория Макарская: «Из Антона сделали тирана и абьюзера»

По словам Виктории, фрагмент про помаду вырвали из контекста: на самом деле Антон сказал, что хотел иметь возможность целовать жену в любой момент.

«Они же взяли интервью 15-летней давности и вырезали фразу. После реплики: «Я не разрешаю жене красить губы», Антон сказал: «Потому что в любой момент я должен иметь возможность поцеловать жену. В этот ролик добавили своих комментариев и сделали из Антона Макарского мегасупер тирана и абьюзера», - рассказала Виктория на видео в соцсетях.

Правда, в самом интервью этих слов не было, пишет портал Super, проверивший информацию.

Виктория Макарская: «Никто даже не думает отбивать у меня Антона»

Зато, как иронично заметила Виктория, с тех пор мужа - «абьюзера» никто не пытался увести.

«Мне все сочувствуют. Никто даже не думает отбивать у меня Антона Макарского. Слава Богу за все! Пусть все продолжают думать, что он тиран, абьюзер, что с ним жить невозможно. Девочки, это так. Идите, идите от Макарского, - отметила Виктория. Кто эти люди, кто все это сделал? Теперь добрые люди несут цветы, подарки, еду, все на сцену мне – жертве абьюза. А на Макарского даже никто не зарится».

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