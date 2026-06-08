Виктория Боня впервые рассказала об аборте в 18 лет

По словам Бони, в тот период она встречалась с парнем по имени Евгений и была уверена, что их отношения серьезны. Однако, узнав о ее беременности, возлюбленный отреагировал жестко и потребовал прервать беременность.

«Мне пришлось принять это решение, потому что Евгений мне сказал, что если я оставлю этого ребенка, я буду жить на помойке. Это был так больно!» — поделилась Виктория.

В тяжелой ситуации Боня обратилась к маме. Она позвонила ей и, рыдая, спросила, что ей делать. Однако мать отказалась давать совет, сказав, что решение должна принять только сама дочь.

«Мама ответила, мол, не может дать мне совет, только я сама могу решать, что делать дальше. Она все правильно сказала», — вспоминает телезвезда.

Боня отметила, что срок был маленький, и ей сделали вакуумный аборт. Эта процедура стала для нее серьезной психологической травмой.

«Сейчас понимаю, что все должно было быть так, как должно было быть», — добавила она.

Напомним, что сейчас Виктория Боня одна воспитывает 15-летнюю дочь Анжелину. Девочка появилась на свет в отношениях с предпринимателем Алексеем Смбатяном, с которым у Бони был короткий роман. Несколько лет назад ведущая вела борьбу за право воспитывать дочь в Монако с условием, что отец будет оплачивать ее обучение.

Сама Боня регулярно делится с подписчиками откровенными историями из жизни. Например, ранее она рассказывала, как пережила нервный срыв на фоне конфликта с журналистом Владимиром Соловьевым, как ссорилась с дочерью из-за отказа помогать с контентом, а также о том, как травля в интернете довела ее до реанимации.