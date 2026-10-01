Виктория Боня впервые об отчиме-тиране: «В таком аду мы жили»

По словам Бони, когда ей было 12 лет, а сестре 14, отчим регулярно устраивал дома скандалы. Он приходил пьяным, ругался с матерью, и та его выгоняла. Тогда мужчина среди ночи начинал выбивать входную дверь.

«Мы выбегали на седьмой-восьмой этаж, хотя жили на шестом… Мне до сих пор снится это все. Нас никто не обижал, не трогал, но мама не один раз дралась с этим мужчиной. И вот в таком аду мы жили!» — поделилась Виктория.

Она подчеркнула, что дети не должны терпеть такое.

«Поэтому мой посыл: всегда ставьте интересы своих детей превыше всего! От домашних тиранов нужно бежать», — заявила блогер.

Боня призналась, что на такие откровения ее подтолкнула ситуация в семье Оксаны Самойловой и Джигана. Она осудила многодетную мать за то, что та годами продолжала жить с агрессивным рэпером и подвергала опасности детей.

По мнению Виктории, если в доме есть тиран, женщина обязана думать в первую очередь о безопасности наследников.