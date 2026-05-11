Виктория Боня собралась замуж. Об этом стало известно после ее ответа на вопросы подписчиков.

В своих соцсетях блогер заявила своим поклонникам, что готова ответить на пять вопросов.

«Виктория, хотели бы вы выйти замуж? Или это Вам уже неинтересно?» - так звучал один из вопросов.

Виктория Боня о замужестве: «Я готова как никогда»

«После того как я подвернула ногу, я вдруг подумала: а, может, уже пора замуж выйти? В общем, кажется, я готова как никогда», - ответила блогер.

Напомним, Виктория на протяжении шести лет состояла в гражданском браке с миллиардером Алексом Смерфитом. Ходили слухи, что официальному союзу препятствуют родители жениха. Мол, негоже ему жениться на женщине неизвестного происхождения. Однако сама Боня опровергала эти сплетни.

В этом союзе у пары родилась дочь Анджелина. Отец принимает активное участие и специально для нее составил ряд правил, по которым дочке предписано не задерживаться на улице до полуночи и не есть в других помещениях, кроме кухни.

