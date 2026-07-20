Виктория Боня: «Почему мы стали заниматься самоуничтожением?»

Поводом для беспокойства стал инцидент с ударом по складу в Подмосковье, который Боня назвала очередным звеном в цепи экологической катастрофы.

Она убеждена, что за последние семь десятилетий деятельность человека нанесла природе колоссальный ущерб. Особую тревогу у блогера вызывает то, что будущие поколения будут вынуждены существовать в условиях загрязненных воздуха, воды и почвы.

«Где и как нас так сильно размотало и разъединило друг от друга, что мы стали заниматься самоуничтожением? Такого позорного наследия, как оставляем мы своим детям, не оставляло еще ни одно поколение», — подчеркнула телеведущая.

Ранее Виктория Боня уже привлекала внимание к экологическим проблемам, однако ее методы вызывали неоднозначную реакцию. Блогер уничтожала вещи из синтетики, выступая против «глобалистов» и мировых заговорщиков.

Однако в начале июля она пересмотрела свою тактику. Экоактивисты объяснили ей, что выбрасывание одежды только усугубляет проблему загрязнения. Теперь Боня предпочитает передавать ненужные вещи тем, кто в них нуждается.

Виктория Боня — известная российская телеведущая и блогер, получившая популярность благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». В последние годы она активно ведет социальные сети и делится с подписчиками своими взглядами на различные общественные и экологические вопросы.