Виктория Боня не может ходить на Каннском фестивале

В своем блоге Виктория рассказала, что вынуждена много времени проводить в номере отеля. Она призналась, что нога болит очень сильно — по словам Бони, «прямо тикает».

За день ей удалось лишь пару раз пройтись по коридору гостиницы и ненадолго выйти на набережную, чтобы сделать несколько фотографий.

«Вот я легла сейчас, на подушечку ножки положила. Просто нога болит, прямо тикает. Я сходила, получается, пару раз по коридору в отеле… Вышла на набережную пофотографироваться — и все. Опять вернулась в комнату, и нога очень сильно болит. Как вот быть? Вот мои Канны, друзья», — поделилась Боня.

Виктория Боня получила травму ноги в начале мая 2026 года. По ее словам, у нее был вывих лодыжки, из-за чего блогер вынуждена пользоваться костылями и инвалидным креслом.

Несмотря на боль, она отправилась в Турцию, чтобы подлечить зубы и установить брекеты дочери, а затем, вопреки рекомендациям врачей, полетела во Францию на Каннский кинофестиваль.

Каннский кинофестиваль проходит с 13 по 24 мая 2026 года. Боня неоднократно посещала это мероприятие в прошлые годы, выходя на красную дорожку в роскошных нарядах. В этот раз из-за травмы ее появления были крайне ограничены.

Блогер продолжает вести активную жизнь в соцсетях, рассказывая подписчикам о своих передвижениях, но при этом признается, что мечтает поскорее вернуться в Монако и заняться лечением, чтобы боли наконец отступили.

Некоторые поклонники посочувствовали звезде, другие же посоветовали ей не рисковать здоровьем и вернуться домой, а не ходить по мероприятиям, рискуя усугубить травму. Сама Боня пока остается во Франции, надеясь, что боль утихнет.