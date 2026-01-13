Виктор Сухоруков об Алле Пугачевой: "Это пожилая, больная женщина"

Актер Виктор Сухоруков откровенно рассказал о том, как за последние годы изменилось его отношение к Алле Пугачевой.

Сухоруков рассказал, что ранее восхищался артисткой.

"Я эту певицу любил, Аллу Пугачеву", — заявил он.

Актер вспомнил, как много шума всегда было вокруг ее имени, и как это восхищение то утихало, то снова вспыхивало в памяти. Для него она долгое время была символом целой эпохи.

Переломный момент

Точкой, после которой его взгляд пересмотрен, стало недавнее большое интервью Примадонны.

"Интервью домашнее, женское, меркантильное".

Именно этот разговор, по словам актера, заставил его увидеть артистку в совершенно ином свете.

Разделение на "тогда" и "сейчас"

Несмотря на разочарование, Сухоруков не стер Пугачеву из своей личной истории. Он провел четкую границу.

"Она остается для меня певицей. Но! В той жизни, в той стране!" — объяснил он.

Для него великая певица Алла Пугачева осталась в прошлом, в прежней России.

Жесткий портрет сегодняшнего дня

То, кем он видит ее теперь, звучит без прикрас.

"Сегодня это пожилая, больная женщина, чем-то неудовлетворенная. Сегодня Алла Пугачева — это не та певица", — констатирует Виктор Иванович.

Он настаивает, что перед ним сейчас совершенно другой человек.

Упрек и обида: "могла бы быть королевой"

Актер выразил сожаление о нереализованном, по его мнению, потенциале. Он убежден, что Пугачева могла достичь в России невероятных высот: открывать школы, стать академиком, остаться безусловной королевой эстрады.

"Но она сделала свой выбор… в сторону какой-то обиды, может быть, на мою страну", — говорит Сухоруков, считая этот выбор ошибочным.

Личная обида: "Она обозвала меня рабом"

Особенно актера задели слова Пугачевой в адрес соотечественников, которые он воспринял на свой счет.