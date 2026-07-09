«Видны Кремль и храм Христа Спасителя»: Киркоров потратил на ремонт двухэтажного пентхауса 200 млн рублей

Звездный владелец не готов мириться с недочетами и раз за разом меняет концепцию роскошных апартаментов. При этом артист не ограничивается только квартирой: его амбиции распространяются и на подъезд, и на пополнение коллекции предметов искусства. KP.RU выяснил, во что превращается пентхаус и сколько это стоит.

Еще на подходе к зданию в Филипповском переулке отчетливо слышится назойливый гул строительного инструмента — в пентхаусе снова кипит работа. Филипп Киркоров, обитатель этих внушительных апартаментов, вновь затеял переустройство своего жилья. Приобретенные пять лет назад квадратные метры эксперты по недвижимости оценивали в сумму порядка миллиарда рублей. До артиста двухэтажными апартаментами общей площадью 537 квадратных метров владел Аскар Акаев, экс‑президент Киргизии.

«Надеюсь, будем праздновать мой юбилей (в следующем году артисту исполнится 60 лет. — Ред.) на моей новой террасе. Оттуда видны Кремль и храм Христа Спасителя», — поделился планами Киркоров.

Реконструкция тянется уже третий год. На время масштабных преобразований Киркоров вместе с детьми — Аллой‑Викторией и Мартином — обосновался в загородном особняке в Мякинине. По подсчетам экспертов, затраты на строительные мероприятия к этому моменту достигли примерно 200 миллионов рублей.

Причина столь внушительных трат — недовольство исполнителя работой предыдущей бригады: результат отделки мраморных поверхностей его категорически не устроил, поэтому было принято решение полностью переделать все заново.

В прошлом году артист обратился в судебные инстанции, потребовав взыскать с прежнего подрядчика 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда из‑за неудовлетворительного качества выполненных работ. Киркоров настаивал, что мраморные стены оказались с браком. Кроме того, он указывал на грубые нарушения технологии при установке каменных элементов: по словам певца, наличие многочисленных сколов и трещин на свежей отделке никак нельзя считать приемлемым результатом.

Пока идут разбирательства, Киркоров привлек новую команду мастеров. Строители вооружились отбойными молотками: первым этапом стало демонтажное разрушение прежних конструкций, чтобы затем приступить к возведению обновленных элементов интерьера. Это неизбежно приведет к дальнейшему росту расходов на переустройство.

За художественный облик пространства отвечает дизайнер Диана Балашова. В ее задачи входит не только оформление жилых помещений артиста, но и преображение лифтового холла в подъезде. Там тоже задумана эффектная отделка: Киркоров распорядился установить зеркала в рамах с позолотой и облицевать стены мрамором.

Не так давно Филипп посетил выставку «Арт‑Россия» и существенно пополнил свою коллекцию предметов современного искусства — траты исчисляются миллионами рублей. В числе приобретений — кресла с позолотой, матрешки, живописные полотна, декоративные фигурки собак в стилистике гжели. Например, одна из фигурок — пес в образе робота — обошлась в 75 тысяч рублей.

У артиста особая привязанность к четвероногим: в доме живут два щенка мальтипу. К недавнему дню рождения Киркорову преподнесли в подарок белоснежную болонку породы бишон‑бризе — он дал ей имя Сырник. Позднее к семейству добавился еще один питомец: щенок чау‑чау светло‑серого оттенка, получивший кличку Яхонт.

О своих вкусах в искусстве Филипп высказался прямо.

«Я не люблю антиквариат, который стоит космических денег. Я люблю современное искусство», — признался Филипп Бедросович.

На упомянутой выставке он приобрел экспонатов на 25 миллионов рублей, в том числе новые работы художника Евгения Чеса. В уже имеющейся у Киркорова коллекции были авторские фигурки Зайца из мультфильма «Ну, погоди!» и Львенка, а теперь к ним добавились Волк (стоимостью 120 тысяч рублей) и матрешка в калошах (за 170 тысяч рублей).