Видели в Каннах: сотрудник Ксении Собчак Ариан Романовский вышел на свободу

Сенсационное событие, которое почти не привлекло внимания общественности. Ариан Романовский — бывший главный редактор Tatler и один из сотрудников Ксении Собчак — тайно покинул места лишения свободы. В 2024 году его приговорили к пятилетнему сроку по делу о вымогательстве у руководителя «Ростеха». Но, судя по всему, теперь он вновь на воле.

На снимке, опубликованном в Telegram‑канале Божены Рынски, сложно узнать прежнего элегантного светского деятеля: на фото — мужчина в кепке, чей облик заметно изменился. Любопытно, что сама Рынска сейчас находится на Каннском фестивале вместе с Ксенией Собчак. И Вряд ли это случайное совпадение.

Вероятнее всего, Романовский освободился досрочно — по УДО. Право подать соответствующее ходатайство у него появилось с начала 2026 года. Однако подтвердить эту версию затруднительно: решение остаётся на усмотрение суда региона, где расположена колония. Учреждение, где отбывал наказание Ариан, относилось к строгому режиму, а сведения о точном месте заключения не раскрываются и не находятся в открытом доступе.

Ксения Собчак хранит молчание, хотя, скорее всего, располагает деталями ситуации. При этом она не принимала участия в попытках облегчить участь Романовского: ранее он отказался заменить своих адвокатов на юристов, предложенных Собчак.

О судьбе двух других фигурантов дела известно немного. Кирилл Суханов — ближайший помощник Собчак, задержанный при получении денег за блокировку негативных публикаций о главе «Ростеха», — получил 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По имеющейся информации, он до сих пор находится за решеткой, хотя и пользуется некоторыми льготами.

Судьба журналиста Тамерлана Бигаева остается неясной. Он проходил по тому же делу, что и Романовский, и настаивал, что отвечал только за тексты и не участвовал в вымогательстве. Никаких официальных данных о его положении нет.

Ариан Романовский родом из Якутии. Его мама много лет проработала в Постпредстве Якутии. За Романовского заступались многие влиятельные лица, но попытки помочь ему были тщетными. В феврале 2024 года его приговорили к семи годам лишения свободы.

В сентябре 2024 году Мосгорсуд на 2 года снизил сроки заключения Ариану Романовскому (с 7 до 5 лет). В телеграм-каналах тогда писали, что существенную роль в снижении сроков могла сыграть Маргарита Симоньян, к которой обращалась Ксения Собчак. Таким образом, в этом году он смог выйти по УДО.