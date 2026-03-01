"Весну разрешаем": постаревшая и одинокая Пугачева вышла на связь – без фильтров

Певица Алла Пугачева. Фото: КП/Владимир Веленгурин

У Аллы Пугачевой есть свой личный праздник, который она придумала больше полувека назад.

Каждое первое воскресенье марта Примадонна собирала близких друзей и торжественно "разрешала весну". После замужества с Максимом Галкиным* (признан иноагентом в России) и переезда в замок в подмосковной Грязи, ритуал стал публичным — певица выходила на балкон и обращалась к поклонникам с сакраментальной фразой.

Сегодня, в эмиграции, традиция живет, но совсем иначе.

Одиночество на Кипре

Уже четвертый год Алла Борисовна встречает весну за границей. В этот раз — без мужа. Галкин сейчас колесит с концертами по Европе, в воскресенье он был в Дублине. Но расстояние не помешало паре обменяться традиционными поздравлениями.

"Аллочка, дорогая..." — начал комик со сцены, но зрители перебили его преждевременными криками.

"Подождите, это фальстарт, — осадил их артист и продолжил - Мы тебя тут скромной, небольшой компанией в Дублине поздравляем. И заодно поздравляем всех с праздником – первым воскресеньем весны. Который еще и первый день весны в этот раз".

А что сказала Пугачева

Сама Пугачева тоже не осталась в стороне. Живущая на Кипре певица записала видеообращение, появившись перед камерой без фильтров и без прикрас.

"Дорогие друзья, вот и наступил этот прекрасный день – когда весна разрешится. Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом. Чтобы все у нас было хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными искренними словами: "Весну разрешаем!" — сказала Пугачева.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Слова "мы поможем" прозвучали особенно символично. Помогать весне Примадонна теперь будет в одиночестве, без России, без друзей и без мужа рядом.

Но традиция, заложенная полвека назад, жива. И пусть балкон теперь не подмосковный, а кипрский, а вместо толпы поклонников — экран смартфона, весна все-таки разрешена.

*Признан в РФ иностранным агентом

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также