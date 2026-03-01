"Весну разрешаем": постаревшая и одинокая Пугачева вышла на связь – без фильтров

Каждое первое воскресенье марта Примадонна собирала близких друзей и торжественно "разрешала весну". После замужества с Максимом Галкиным* (признан иноагентом в России) и переезда в замок в подмосковной Грязи, ритуал стал публичным — певица выходила на балкон и обращалась к поклонникам с сакраментальной фразой.
Сегодня, в эмиграции, традиция живет, но совсем иначе.
Одиночество на Кипре
Уже четвертый год Алла Борисовна встречает весну за границей. В этот раз — без мужа. Галкин сейчас колесит с концертами по Европе, в воскресенье он был в Дублине. Но расстояние не помешало паре обменяться традиционными поздравлениями.
"Аллочка, дорогая..." — начал комик со сцены, но зрители перебили его преждевременными криками.
"Подождите, это фальстарт, — осадил их артист и продолжил - Мы тебя тут скромной, небольшой компанией в Дублине поздравляем. И заодно поздравляем всех с праздником – первым воскресеньем весны. Который еще и первый день весны в этот раз".
А что сказала Пугачева
Сама Пугачева тоже не осталась в стороне. Живущая на Кипре певица записала видеообращение, появившись перед камерой без фильтров и без прикрас.
"Дорогие друзья, вот и наступил этот прекрасный день – когда весна разрешится. Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом. Чтобы все у нас было хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными искренними словами: "Весну разрешаем!" — сказала Пугачева.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Слова "мы поможем" прозвучали особенно символично. Помогать весне Примадонна теперь будет в одиночестве, без России, без друзей и без мужа рядом.
Но традиция, заложенная полвека назад, жива. И пусть балкон теперь не подмосковный, а кипрский, а вместо толпы поклонников — экран смартфона, весна все-таки разрешена.
*Признан в РФ иностранным агентом