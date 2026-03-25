"Весь зал пел вместе с нами": Стас Намин с группой "Цветы" выступил в Лондоне

Выступление Стаса Намина и группы "Цветы" в Лондоне стало не просто концертом — оно обрело особый символизм благодаря месту проведения. Музыканты выступили на сцене Cavern Club, где легендарные The Beatles дали более 100 концертов. Для участников группы это стало важной вехой в истории коллектива.

Полуторачасовой марафон: хиты, новинки и дань The Beatles

Концерт группы "Цветы" в Лондоне продлился полтора часа. В программу вошли основные хиты группы "Цветы", новые композиции, а также несколько песен из репертуара The Beatles, в том числе Give Peace a Chance и Let It Be.

Исполнение песен британской группы вызвало особый отклик у публики — весь зал подхватил знакомые мелодии и пел вместе с музыкантами.

Публика: англичане и русские — поровну

Клуб был заполнен до отказа. По словам Стаса Намина, аудитория разделилась примерно поровну: половина зрителей были англичане, половина — русские.

Разнородная публика не стала преградой для атмосферы единения: музыканты исполняли свои хиты на русском языке, а некоторые песни — на английском, что позволило всем зрителям почувствовать себя частью события.

Восторг публики и новое приглашение

Реакция зрителей была настолько яркой, что менеджмент клуба предложил группе "Цветы" принять участие в фестивале The Beatles в конце августа.

"Все были в полном восторге от того, как "Цветы" исполнили их песни, — весь зал пел вместе с нами", — поделился Стас Намин с MK.RU .

Успешное выступление на исторической сцене и теплый прием публики открыли для коллектива новые возможности и укрепили связь между музыкальными традициями России и Великобритании.

