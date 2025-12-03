"Весь интернет в мемах": адвокат Добровинский раскрыл главный прокол Долиной с квартирой

Адвокат Александр Добровинский объяснил, почему скандал вокруг Ларисы Долиной приобрел такой масштаб. Напомним, певица продала свою квартиру в центре Москвы за 112 млн рублей, а затем, заявив, что стала жертвой мошенников, вернула себе и жилье, и деньги через суд.

Покупательница, многодетная мать Полина Лурье, осталась ни с чем. Это вызвало волну возмущения, в Сети начали требовать "отмены" певицы, а ситуацию стали называть "эффектом Долиной".

"Ошибка Ларисы и ее юристов заключается в том, что до сегодняшнего дня не было никаких внятных комментариев — не от нее (она как раз не должна ничего говорить), а от стряпчих, которые должны были объяснить, а затем вступить в бой за клиентку. Вот почему весь интернет в мемах и насмешках над Ларисой Долиной", — заявил юрист в разговоре с KP.RU.

Действительно, соцсети заполонили мемы и ироничные видео, созданные в том числе с помощью ИИ. Некоторые пользователи в шутку предлагали отправить Долину в США "вернуть Аляску", а отдельные бренды заявили о бойкоте певицы.

Критике артистку подвергла и коллега по цеху — певица Слава, пожаловавшаяся, что теперь не может продать свои квартиры, так как покупатели боятся повторения подобной истории.