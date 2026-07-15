«Верю своей маме»: музыкант, считающий себя внебрачным сыном Абдулова, добивается новой экспертизы ДНК

Музыкант Сергей Шиподько, возглавляющий группу «Паровоз до Кубы», уже не первый год пытается пролить свет на тайну своего происхождения. 52‑летний артист открыто говорит о том, что может быть сыном легендарного Александра Абдулова, и в первую очередь опирается на слова своей матери.

История с установлением родства получилась неоднозначной: проводились несколько ДНК‑тестов, итоги которых противоречат друг другу. Один из анализов дал отрицательный результат, другой выявил лишь частичные совпадения, косвенно намекающие на наличие родственных связей. Шиподько хочет пройти еще одно исследование, чтобы окончательно развеять сомнения в родстве с Абдуловым.

Сергей подчеркивает, что не претендует на наследство известного артиста. Его главная цель сейчас — наладить человеческий контакт с возможными родственниками.

«Мечтаю встретиться со своей предполагаемой сестрой Евгенией, которой уже 19 лет. Я бы очень хотел познакомиться с Женей. Надеюсь, в этом мне помогут мои московские друзья», — цитирует музыканта MK.RU.

Свои доводы о том, что он может быть сыном Александра Абдулова Сергей Шиподько строит не только на генетических тестах, но и на целой цепочке косвенных подтверждений.

«Я опираюсь на мнение людей, которые знали Абдулова лично. Прежде всего я верю своей маме. Во‑вторых, меня признал актер Георгий Мартиросьян, который дружил с отцом, он сказал, что мы похожи. Какое‑то время я общался с племянницей Абдулова, которая тоже находила наше сходство. В‑третьих, посмотрите на фотографию моего предполагаемого деда Гавриила Даниловича: мы похожи с ним как две капли воды, таких совпадений не бывает. Я вам скажу больше, эксперты‑физиогномисты сошлись во мнении, что мы похожи», — объяснил музыкант.

Недавно Сергей взял творческий псевдоним Абдулов — и сделал он это, по его словам, не ради громкой фамилии, а как дань памяти великому артисту.

Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года в Москве, в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Ему было 54 года.

Причина смерти — рак легкого четвертой стадии. Врачи установили, что болезнь развилась на фоне многолетнего курения. В августе 2007 года во время съемок под Севастополем у Абдулова обострилась язва желудка, его прооперировали.

После операции возникли серьезные проблемы с сердцем, и состояние ухудшилось. В начале сентября Абдулова перевезли в Израиль, в клинику «Ихилов», где и выявили онкологическое заболевание. После курса химиотерапии врачи отметили некоторое улучшение, актер вернулся в Москву и продолжил лечение. К январю 2008 года состояние снова резко ухудшилось.

По словам друга актера Леонида Ярмольника, непосредственно перед смертью Абдулов ел сухарик и запивал его киселем — закашлялся и потерял сознание.

А вы верите в то, что у Александра Абдулова могут быть внебрачные дети? Поделитесь в комментариях.