Верховный суд рассмотрит спор Долиной и Лурье: певица подала возражение

Во вторник, 16 декабря, в Верховном суде России пройдет ключевое заседание по имущественному конфликту между Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Поводом для слушаний стала кассационная жалоба, оспаривающая право собственности на квартиру. Незадолго до этой даты юристы певицы направили в суд письменные возражения на претензии оппонента.

Как пояснил известный адвокат Сергей Жорин в разговоре с " МК ", подобный документ является стандартной процессуальной практикой.

"Это письменная позиция стороны, которая направлена против доводов, изложенных в кассационной жалобе. Участник спора подробно аргументирует, почему требования не должны быть удовлетворены", — отметил он.

Право предоставлять такие возражения закреплено в статье 35 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Почему документы подаются заранее

Эксперт объяснил, что кассационное производство в высшей судебной инстанции преимущественно построено на изучении письменных материалов. Судьи знакомятся с материалами дела, жалобой и позициями сторон еще до начала заседания. Если отправить возражения с опозданием, существует риск, что суд не сможет их вовремя рассмотреть.

Основные аргументы в таких документах

Обычно защита акцентирует внимание на трех ключевых моментах. Во-первых, это отсутствие законных оснований для пересмотра дела, поскольку Верховный суд проверяет не фактические обстоятельства, а существенные нарушения правовых норм (статья 390.14 ГПК РФ).

Во-вторых, недопустимость повторной оценки доказательств, которая уже была проведена нижестоящими судами (статья 390.15 ГПК РФ).

В-третьих, в деле могут отсутствовать серьезные ошибки, требующие вмешательства высшей инстанции.

Возможный исход

Что касается итогов, решение может быть объявлено уже на предстоящем заседании. Верховный суд вправе как оставить предыдущие судебные акты без изменений, так и отменить их полностью или частично, направив дело на новое рассмотрение.

Кроме того, коллегия может самостоятельно принять окончательное решение в установленных законом рамках. Обязанности откладывать слушания у суда нет, поэтому финал этого правового спора может стать известен в ближайшее время.

Что произошло

Как ранее заявляла Лариса Долина, она стала жертвой спланированного обмана. По ее словам, мошенники, воспользовавшись доверием, похитили не только вырученные от продажи недвижимости средства, но и другие сбережения. Общая сумма ущерба составила 317 миллионов рублей. После осознания произошедшего Долина обратилась в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела и последующим арестам.

В центре этой истории также оказалась покупательница ее квартиры — многодетная мать Полина Лурье, которая, как выяснилось, приобрела жилье в ипотеку. Общественная реакция на ситуацию была резкой: многие пользователи Сети призывали Долину вернуть женщине деньги. В эфире программы "Пусть говорят" певица публично пообещала полностью рассчитаться с покупательницей, однако конкретные сроки возврата средств названы не были.