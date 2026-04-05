Вера Брежнева нашла новый неожиданный способ заработка: практики по женскому раскрепощению за 30 000 рублей

Певица Вера Брежнева теперь не только поет, но и учит женщин сексуально раскрепощаться.

Чему научит Вера Брежнева

Певица запустила серию онлайн-курсов для дам, посвященных интимному здоровью и сексуальному развитию. На занятиях вас научат и как не имитировать, а действительно получать удовольствие от постельных ласк.

Стоимость одного занятия с участием артистки по российскому курсу составляет около 30 000 рублей.

В рамках проекта также организованы стримы с приглашенными экспертами: нейропсихологами, астрологами, энерготерапевтами и коучами по саморефлексии.

Специалисты консультируют участниц по вопросам выбора благоприятных периодов для финансовых операций (сделки с недвижимостью, налоговые платежи) и дают рекомендации в сфере личных отношений.

Кроме того, на курсах врачи-гинекологи и маммологи проводят обучение самообследованию молочных желез, обсуждают вопросы сексуального разнообразия, подбора контента для взрослых и преодоления социальных табу.

Правда, есть важное уточнение. Курсы не предназначены для граждан России и Беларуси.

Может, оно и к лучшему, что Вера Брежнева нашла себя в столь полезной сфере. Она никогда не отличалась выдающимися вокальными данными.

А вы бы пошли на такие курсы к Вере Брежневой? Делитесь в комментариях!