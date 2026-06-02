Ведущий «Школы ремонта» Александр Гришаев больше не появится в эфире из-за болезни

Звезда популярной телепрограммы «Школа ремонта» Сан Саныч (Александр Гришаев) больше не сможет участвовать в съемках и заниматься ремонтными работами — причиной стали серьезные проблемы с суставами.

Как сообщается, 51‑летнему актеру и телеведущему поставили диагноз «полиостеоартроз». Заболевание затронуло крупные суставы правой руки и стопы: медики связывают это с многолетней интенсивной работой на съемочной площадке и строительных объектах.

Есть и позитивные новости: состояние Александра Юрьевича понемногу улучшается. Если раньше утренняя скованность в теле длилась до трех минут, то сейчас этот период сократился до пары минут.

После проведенного обследования врачи назначили артисту комплексное лечение. В план терапии вошли:

регулярные занятия лечебной физкультурой;

курсы физиотерапии.

Кроме того, медики строго запретили Александру Юрьевичу значительные физические нагрузки — в том числе участие в ремонтных работах. Попытки журналистов связаться с актером и получить подробности о его состоянии из первых рук пока успехом не увенчались.

По материалам Mash

А вы смотрите передачу «Школа ремонта»? Поделитесь в комментариях.